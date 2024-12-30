Uzmanı açıkladı: 2025 için firmalara 9 öneri

Özel Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te enflasyon düşüşünün süreceğini belirterek dört temel dayanak öne sürdü.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten de bu şartlarda ekonomi dünyasında bulunan şirketlerin alması gereken önlemler ve yapması gereken faaliyetleri şöyle özetledi.

"FİRMALAR ENFLASYONA GÖRE DAVRANIŞ GELİŞTİRİYOR"

Selçuk Gülten, Ensonhaber'e firmaların ekonominin genel gidişatından etkilenerek çeşitli tepkiler vereceklerini ve enflasyonun yükseldiği dönemlerde firma davranışlarının değiştiğini ve yerleştiğini belirtti.

"FİRMALAR YENİDEN YAPILANIYOR"

Gülten, "Türkiye gibi uzun dönem enflasyonla mücadele eden ülkelerde firmalar kendilerini yüksek enflasyon dönemine göre yeniden yapılandırmaktadırlar. Ancak enflasyon düşerken yapılması gerekenler genelde çok bilinmemekte, firmalar eski yüksek enflasyon alışkanlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar." diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Şirketlerde insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. Sağlıklı bir şirket hayatı, şirketin de uzun ömürlü olmasına yol açar. Şirketin yapısının çeşitli zamanlarda kontrol edilerek, dışarıdaki hava koşullarına uygun bir şekilde yenilenmesi, giydirilmesi yararlı olabilir.

Yeni duruma, enflasyon düşüşüne kendisini ayarlayamayan firmalar iflas veya konkordato riskleri ile yüz yüze gelebilmektedirler. İşte 2025 yılında dezenflasyonist ortamda firmaların yapması gerekenler şunlardır:

ŞİRKETLERE 9 ÖNERİ

1- Bütçe hazırlamak: Ödeme planının ötesinde gelir ve gider tahminlerini de içeren detaylı bir planlamak yapmak önemlidir.

2- Maliyetleri Takip Etmek: Ölçemediğiniz veriyi yönetemezsiniz deyişinde olduğu gibi maliyetler fiyatların belirlenmesinde ve karın tespitinde en önemli kalemlerdir.

KREDİ VE BORÇLARDAN UZAK DURMAK

3- Kredilerden ve Borçlardan Uzak Durmak: Enflasyonun yükseldiği dönemlerde borç veya kredi alanlar avantajlı iken enflasyonun düştüğü dönemlerde tam tersi iyidir. Yatırımlar veya işi büyütmek için zorunlu değilse kredi veya borç almayınız.

ZORUNLU OLMAYAN MALİYETLERİ KALDIRMAK

4- Verimliliği Arttırmak: Zorunlu olmayan maliyet ve harcamaları ortadan kaldırmak, gereksiz nakliye ve taşıma işlemlerine son vermek, iş yerindeki tüm süreçlerin verimlilik odaklı yeniden planlanmasını gerçekleştirmek esastır.

5- Stok Yönetimi: Hammaddeye veya ticari mallara bağlanan stokları fire, bozulma, miyadı dolma, modası geçme veya paranın fırsat maliyeti gibi riskler nedeniyle iyi yönetmek başarılı olmak için şarttır.

KUR RİSKİNDEN KAÇINMAK

6- Kur Riski Yönetimi: Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek, finansal riskleri azaltmak amacıyla kur riskinden kaçınmak, gelirin elde edildiği para birimi ile hareket etmek önemlidir.

RİSKLERİ MİNİMİZE ETMEK

7- Alacak Yönetimi: İşletmelerin mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklarını etkin bir şekilde yönetmeleri, riskleri minimize etmeleri firmanın değerini de arttırmaktadır.

YAPAY ZEKA

8- Dijitalleşme ve yapay zeka odaklı yapılanma: Bilgisayar ve yazılım teknolojilerine gerekli yatırımlar yapılarak şirketin verilerinin her zaman ve her yerden takibinin yapılabilmesine uygun ortam oluşturulmalıdır.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARI

9- Müşteri Sadakatini Arttırmak ve Yeni Müşteriler Bulmak: Sosyal medya reklamları, şirketin web sitesinin güncellenmesi, müşterilere özel yaklaşımlar geliştirerek firma gelirlerinin sürekliliği üzerine çalışmalar yürütülmelidir.