Özel Haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kurulu politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkardı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Selimler bu kararın gerekçeleri ve sonuçlarını dile getirdi.

Selimler, faiz artışının beklentileri aştığını, ancak 2024'te planlar dahilinde ilerlendiğinde tekrar bir faiz artışı olacağını düşünmediğini aktardı.

Selimler, faizin tekrar artmanın yıl sonunda enflasyon tahminini bozacak bir enflasyonun açıklanması ile mümkün olabileceğini dile getirdi.

Merkez Bankası politika faizini neden artırdı?

Prof. Dr. Hüseyin Selimler, TCMB'nın faiz artırımı hakkında Ensonhaber'e özel şu açıklamaları yaptı:

"2024 yılı Türkiye'de tahvil piyasası için önemli"

"Beklenti faizin sabit bırakılması yönündeydi"

"Merkez Bankası enflasyona bakış tarzını değiştirdi"

Bundan sonra Merkez Bankası'nın adımları nasıl olur?

"Seçim sonrası farklı senaryolar gündeme gelebilir"

"Yıl sonunda enflasyon tahminini bozacak bir enflasyon olmazsa politika faizi artışı gelmez"

Merkez Bankası'nın faiz adımlarını enflasyonu düşürme noktasında düşünerek attığını ileten Selimler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevduat faizlerinde son durum

Selimler, Merkez Bankası'nın faizleri artışa geçtikten sonra mevduat faizleri de bulunduğu yerden daha yukarı sıçramasını şöyle yorumladı:

"Mevduat faizleri şu an yüzde 54'lerde"

"Dünya merkez bankaları faiz düşürüyor"

Biz faizi arttırdık ama dünyadaki gidişat şu an enflasyon faiz oranlarının sabit bırakılması ve düşüş eğilimine girmesi. Biz geç başlamıştık bu süreci. Merkez bankalarının faiz artırım süreci bizdeki gibi dünyada gündem ama dünyada gündem. Faizler sabit bırakıldı. Acaba ne zaman indirilebilir? Şu an dünyadaki 11 tane büyük merkez bankasının 10 tanesi faiz indirimlerini gündeme almaya başlıyor. Şu an Avrupa Merkez Bankası, Fed ve İngiltere Merkez Bankası son bir hafta içerisinde her üçü de mevduat politika faizini sabit bıraktılar.