Uzmanlara göre altın fiyatlarında düşüş geçici olacak

İran-İsrail savaşının başladığı ilk günlerde 5 bin 420 dolar ons altını, 8 bin 120 lira gram altını gördük.

Jeopolitik risklerde "güvenli liman" altının yükselmesi beklenirken düşüşe geçti.

Bugün ons altın 5 bin 172 dolarda, gram altın ise 7 bin 329 lirada.

DOLARIN GÜÇLÜ SEYRİ DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU

Altın, doların güçlü seyri nedeniyle düştü. Dolar endeksi yüzde 99'un üzerine çıktı.

ENERJİ FİYATLARI YÜKSELİNCE FAZ İNDİRİMİ ASKIYA ALINDI

Savaş gerilimi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 92 doların üzerine çıktı ve bu da enflasyonu artıran bir etki olacağı için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirmeyeceği anlamına geliyor.

GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olacağını, fiyatların tekrar yükselişe geçeceğini, yıl sonunda ons altında 6 bin doları gram altında da 10 bin liranın görünmesinin mümkün olacağını belirtiyor.