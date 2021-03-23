Uzun dönem bakım sigortası gündemde

Nüfus yaşlandıkça ve kronik hastalıklar artıkça uzun dönem bakım sigortası gündeme geliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan, uzun dönem bakım sigortasıyla ilgili neler yapılabileceğine dair çalışma yaptıklarını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından çevrim içi olarak "Yaşlılık ve Yaşlanma Süreçlerini Toplumsal ve Bireysel Değerlendirmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, ülkelerin nüfuslarının yaşlandığını dile getirdi.

“ÜLKEMİZDE DE 10 KİŞİDEN BİRİSİ YAŞLI”

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 10 kişiden birisi yaşlı ve bu yaşlanma hızla ilerliyor." değerlendirmesinde bulunan Koç, "Yerel yönetimler, merkezi hükümetler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kısaca toplumun bütün kesimlerinin toplumun hızlı yaşlanması ile ilgili yapacaklarını bir strateji içerisinde ele alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE'DE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN 80’LERE VARDI”

Bugün Türkiye'de beklenen yaşam süresinin 80’lere vardığına, bunun ülkenin gelişmişliği açısında önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Koç şöyle devam etti:

"Bugün Japonya’nın, Almanya’nın yaşadığı gerçeği biz 20 sene sonra yaşamaya başlayacağız. Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde. Bu konuda ne yapabiliriz, nasıl bir metodoloji izleyebiliriz bunları hep çalışıyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var.

8 MİLYON YAŞLIMIZDAN SADECE 27 BİNİ UZUN DÖNEM BAKIM GÖRÜYOR

8 milyon yaşlımızın sadece 27 bini uzun dönem bakımda. Yaşlılarımızın tümü ailelerinin yanında bakılıyor, çevresiyle mutlu bir şekilde yaşamını idame ediyor. Onun için biz bütünleşik bakım modelinde evde bakımı, evde sosyal hizmeti çok önemsiyoruz."