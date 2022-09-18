Bugün yaptığı ziyaretlerde birbirinden farklı tarım ürünleri ile ilgili müjdeler veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hububattaki mazot ve gübre desteğini de açıkladı.

Hatay'daki Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı'nda incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububat desteğinin artırıldığını belirtterek, mazort ve gübre desteğinin çıkartıldığı rakamları ilan etti.

"Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıktı"

AA'nın haberine göre, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katılan, ahit Kirişci, hububat desteğine ilişkin olarak da "Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıktı. Yani 2021 yılında verdiğimiz desteği 121 lira olarak ödüyoruz ve bu yüzde 188'lik bir artış anlamına geliyor." dedi.

Vahit Kirişci: Hububatta mazot ve gübre desteği yüzde 188 arttı ViDEO

"Destekte 3 kata varan bir artış var"

Emek ve zaman kaybına yol açmadan, verimliliği en üst noktaya çıkaracak şekilde desteklemelere yeni bir şekil verdiklerini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Bunun için de bitkisel üretimde mazot ve gübre, hayvansal üretimde de yem, bu bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bu mazot ve gübre desteği konusunda bizim bunu sadeleştirerek yol yürümemiz gerekiyordu. Bundan hareketle de gerekli adımları attık. Mesela hububat için 2021 yılında dekar başına 22 lira olan mazot desteği ve 20 lira olan gübre desteği toplamda 42 liralık bir destek verilirken 2022 yılında mazot desteğimiz 22 liradan 75 liraya... Hani biz ne diyoruz? Mazot üç kat arttı, doğru, arttı. Gerek mazot, gerekse gübre bizim kontrolümüzde olan bir şey değil ama bize düşen ne? Üreticimizin bu konudaki girdilerini mümkün mertebe aynı oranın biraz daha üzerinde üstelik bir artışla destekliyor olmak. Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıkmış durumda.

Destekte yüzde 188'lik bir artış var

Yani 2021 yılında toplamda dekar başına 42 lira olarak verdiğimiz desteği 121 lira olarak ödüyoruz ve bu yüzde 188'lik bir artış anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle de yaklaşık 3 kata varan bir artış var. Bunu da buradan Hatay'dan duyurmuş olalım. Hayırlı uğurlu olsun."