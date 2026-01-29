Vakıf Katılım’a Brilliance Awards 2026’dan uluslararası ödül

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vakıf Katılım, HERObot Projesi kapsamında insan kaynakları süreçlerinde yapay zeka ve dijitalleşmeyi merkeze alan uygulamalarıyla Brilliance Awards 2026’da “Innovative Use of Technology in HR” kategorisinde Silver Award Winner oldu.

Vakıf Katılım, insan kaynakları alanında hayata geçirdiği teknoloji odaklı dönüşüm projeleriyle uluslararası arenada ödül kazandı. Kurum, HERObot Projesi kapsamında geliştirdiği dijital ve yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde Brilliance Awards 2026’da “Innovative Use of Technology in HR” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Bu ödülle birlikte Vakıf Katılım’ın insan odaklı yaklaşımı ve teknolojiyi stratejik bir araç olarak konumlandıran vizyonu bir kez daha tescillenmiş oldu.

HEROBOT PROJESİYLE ULUSLARARASI TAKDİR

HERObot Projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamalar, iş süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırırken insan kaynakları fonksiyonlarında verimliliği artırmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli çözümlerle çalışan deneyimini güçlendiren proje, jüri tarafından yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla ödüle değer bulundu.

“ÇALIŞAN DENEYİMİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ”

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, insan kaynakları alanında yenilikçi ve teknoloji destekli bir dönüşüm anlayışı benimsediklerini vurguladı. Çatalbaş, HERObot Projesi’nin uluslararası bir ödülle taçlandırılmasının ekiplerin ortak emeğinin bir sonucu olduğunu belirterek, çalışan deneyimini güçlendiren projelere kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.