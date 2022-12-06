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    Vedat Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan bir asgari ücret politikası izliyoruz

    TİSK'in genel kurulu öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin arttığı zaman reel ve nominal ücretlerin de o düzeyde yeniden ayarlandığını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 15:46
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    Vedat Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan bir asgari ücret politikası izliyoruz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) 28. Genel Kurulu'nda konuştu.

    Bakan Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi asgari ücretin temel ücret olması ile ilgili eleştiriye "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izliyoruz" açıklamasıyla açıklık getirdi.

    "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim"

    Bilgin, konuşmasında "Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." dedi.

    Vedat Bilgin

    Asgari ücret net 5 bin 500 lira

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı ile ilgili komisyon ilk toplantısını yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.


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