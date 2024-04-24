Uzmanı anlattı: Artan maliyetlere göre sigorta poliçeleri zamlanacak Trafik sigortalarında zam oranı ile ilgili alınan yeni kararı Sigorta Eksperi Yaşar Uysal Ensonhaber'e anlattı. Uysal, trafik sigortalarındaki yeni hesaplamanın artık "Hasar Maliyet Endeksi"ne göre her ay değişeceği bilgisini verdi.

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Özel Haber

Maliyetlere gelen zamlar nedeni ile trafik sigortasında zam oranı hesabı değiştirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), yeni zam oranının bundan sonra "maliyet hesabına" göre belirleneceğini açıkladı.

Buna göre 2024 Mayıs'ta zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

2024'te zam oranı artış gösterdi

SDDK, trafik sigortası zam oranını belirliyor ve bunu her ay açıklıyordu. Ancak 2024'te açıklanan oranlar, daha önceki döneme göre çok yüksek oldu. Yılın ilk dört ayında toplam yüzde 30 olarak açıklanan zam oranı, sektörde daha önce yaşanmamış boyutta bir artışa denk geldi.

Trafik sigortalarında uygulanacak zam oranı ile ilgili alınan yeni kararı İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Görevlisi ve Sigorta Eksperi Yaşar Uysal, Ensonhaber için değerlendirdi.

Trafik sigortasında "Hasar Maliyet Endeksi" devreye giriyor

Uysal, trafik sigortalarındaki yeni hesaplamanın artan maliyetlere göre ve "Hasar Maliyet Endeksi"ne göre her ay değiştirileceğinin bilgisini verdi.

"Trafik sigortaları zararda"

Uysal, trafikteki araçların kazalarının arttığını ve hasarlarla birlikte ölümle sonuçlanan kazaların finansı nedeniyle sigorta şirketlerinin zarar yaşadığını dile getirdi.

"Sektörde hasar frekansları çok yüksek"

Uysal, Türkiye'de ortalama trafik sigortası poliçesinin 800 lira olduğunu, kaza sonrasındaki hasarlı araç başına 200 bin ve kaza başına da 400 bin lira ödendiğini belirterek sigorta şirketlerinin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle dile getirdi:

Eskiden SDDK, bir tavan fiyat belirliyordu. Bu rakam üzerinden sigorta şirketleri prim dizaynı yapıyordu. Primi ona göre belirliyordu. Sistem dikkatli sürücüleri, hasar yapmamış, kaza yapmamış sürücüleri korumaya göre ayarlandı. Birle dokuz arasındaki kategori bu amaçla uygulamaya sokuldu. Ama bazıları var. Tramere girdiğinizde 15-20 tane kazası var. Bu kişilere de daha fazla trafik primi ödemek zorunluluğu getirildi. Sektörde hasar frekansları çok yüksek. Tramerlerden zaten belli oluyor. Sigorta şirketleri hem hasar hem de bedensel zararları ödüyor. Çünkü ölüm 1 milyon 200 bin liraydı, 1 milyon 800 bin liraya çıkartıldı. Hasar maliyetlerinde kaza başına 400 bin lira, araç başına da 200 bin lira oldu.

"Trafik sigortasında yeni bir maliyet sepeti baz alınacak"

Hasar Maliyet Endeksi, tamirde ve yedek parçalarda artan maliyet düşünülerek getirildi. Zam oranı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon sepeti gibi bir maliyetler sepetinin ortalaması alınacak. Bu yeni hesaplama sistemine göre mayıs ayında -nisan ayındaki bedellere -yüzde 3 oranında zam yapılacak.

Neden trafik zam oranında asgari ücret baz alınacak?

Sistemde asgari ücretin de maliyet sepetinde baz alınmasının sebebini Uysal, Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısının fazla olmasından kaynaklandığını belirterek şu bilgileri aktardı: