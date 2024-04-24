İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğunu oldu

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 8-14 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu paylaşıldı.
İstanbul Havalimanı zirvede
Avrupa'nın aktarma merkezi olarak konumlandırılan İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun 10 havalimanından biri oldu.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.
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