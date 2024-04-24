Haberler



Ekonomi



İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğunu oldu Eurocontrol'un 8-14 Nisan dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1428 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.