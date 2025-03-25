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Vedat Işıkhan: 16 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesinde

Vedat Işıkhan: 16 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesinde Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5'i kanser ilacı olmak üzere toplan 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını ve rapor sürelerinin de uzatıldığı bildirildi.