Vedat Işıkhan: 16 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alındığını belirtti.
Vedat Işıkhan, 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hebası üzerinden yayınladığı mesajında "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık." dedi.
"RAPOR DÜZENLEBİLECEK İLAÇ SAYISINI ARTIRDIK"
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle;
5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık.
Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.
Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.
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