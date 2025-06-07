Vedat Işıkhan: Nadir hastalıklarda 313 ilaç için 54,4 milyar lira ödendi

AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşların bazı ilaçlarını karşılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yapılan ödeme ve harcama tutarının toplamda 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar lira olarak açıkladı.

"NADİR HASTALIKLARLA MÜCADELE EDEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Vedat Işıkhan, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı.