Vedat Işıkhan: 459 bin 541 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 20 yılda işe yerleşmesine aracılık ettikleri engelli vatandaşın sayısını vererek, engellilerin çalışma hayatındaki yerine değindi.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, Bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engellilere yönelik hizmetlerini paylaştı.

Engellilere sağlık alanında getirilen kolaylıklara değinen Işıkhan, engellilerin istihdamı halinde işverenlere sigorta prim teşviki sağladıklarını belirtti.

Daha az süre ve primle erken emeklilik imkanı

En az yüzde 40 çalışma gücü kaybı olan kişilere daha az süre ve primle erken emeklilik imkanının sunulduğunu bildiren Işıkhan, malul erkek yetimlere yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağladıklarını ifade etti.

"Engelli girişimcilere yönelik hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya yükselttik"

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2012 yılından 2024 Nisan sonuna kadar 1,3 milyon engelli vatandaşla 2,6 milyon bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, 330 iş koçunun engellilerin yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere yönelik hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya yükselttik. 2014 yılından bu yana 3 bin 608 engelli girişimcimize 183 milyon liranın üzerinde hibe desteği verdik. 2012'den 2024 Nisan sonuna kadar 65 bin 218 engelli vatandaşımızı kurs ve programlardan yararlandırdık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)