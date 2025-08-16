Vedat Işıkhan: 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün de sürdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdi.

"UZLAŞI ZEMİNİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Işıkhan, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

DÜN YAŞANANLAR

Dünkü görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1.000 lira artış önerilmişti.

Ali Yalçın bir açıklama yaparak teklifin beklentiyi karşılamadığını belirterek, müzakere edilebilir bir teklifin gelmemesi halinde 18 Ağustos'ta Türkiye genelinde iş bırakacaklarını, Ankara'da büyük mitingde toplanacaklarını ve Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini bildirmişti.