Vedat Işıkhan: Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti şartı

Haber Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin uygulama alanı genişletildi.

Bundan sonra 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından; çalışanları arasından uygun nitelikte personel görevlendirmesi yapacak.

"Çalışanlarımızın haklarını korumaya, ‘İnsana Yakışır İş ve Güvenli Çalışma Ortamı’nı güçlendirmeye devam ediyoruz." diyen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yeni bir uygulamayı şu sözlerle paylaştı:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kamu iş yerleri ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” maddesi tüm iş yerleri için yürürlüğe girdi.

50'DEN AZ ÇALIŞANI OLAN DA KURALA UYACAK