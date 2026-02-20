Vedat Işıkhan: Deprem bölgesinde sigortalı kişi sayısı 2 milyon 56 bin kişiye ulaştı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Vali Numan Hatipoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret eden Işıkhan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanı depremzedelerle bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"DEPREM BÖLGESİNDE SİGORTALI SAYISI 2 MİLYON 56 BİN KİŞİ OLDU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, burada yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde, depremden önceki sigortalı sayısı 1 milyon 888 bin iken, deprem sonrası bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı.

Bugün itibarıyla sigortalı sayısı depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaşmıştır." dedi.

"3 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRDIK"

"Yeni evim, ilk iftarım" diyen depremzedeleri yeni yuvalarında geçirecekleri ilk ramazanlarında yalnız bırakmadıklarını, onlarla aynı sofrada ekmeklerini paylaştıklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

6-7 Şubat depremlerinde yaşadığımız yıkımda, nasıl birbirimize kenetlenip tek yürek olduysak, 3 yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi ayağa kaldırmayı başardığımız 11 ilimizde, pırıl pırıl evlerine kavuşan kardeşlerimizin sevincinde de birlikteyiz, onlarla beraberiz.



Hamdolsun, acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşayan bir milletiz. En zor zamanlarda el ele vererek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş bir milletin mensuplarıyız.

"TOPLAM 2,6 MİLYAR LİRA KATILIM PAYINDAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN FERAGAT ETTİK"

Deprem bölgesi genelinde yaklaşık 500 bin konutu vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

Deprem bölgesini en çok etkileyen hususların başında gelen, çalışma hayatını, istihdamı ve sosyal güvenliği ayağa kaldırmak için Bakanlık olarak birçok faaliyeti hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları kapsamında deprem bölgesinde prim borçlarını cezasız ve zamsız şekilde erteledik.



Katılım payını kaldırdık. Toplam 2,6 milyar lira katılım payından vatandaşlarımızın lehine feragat ettik. SGK'ya verilmesi gereken belgelerin, beyannamelerin ve prim ödemelerinin sürelerini erteledik. İsteyen vatandaşlarımıza, borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağladık.



Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde, 2 Mart 2026'ya kadar yapılacak olan başvuruların ilk taksit ödemesini 31 Mart 2026 tarihinde, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi kolaylığını vatandaşlarımıza sağladık.