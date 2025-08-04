Vedat Işıkhan, G20'de Türkiye'nin istihdam projelerini anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirterek, toplantı kapsamında düzenlenen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"nda Türkiye'nin deneyimlerini aktardıklarını bildirdi.

Antalya Gençlik Hedefi ve Nelson Mandela Körfezi Hedefi toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Işıkhan, “Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İŞKUR PROGRAMLARI AKTARILDI

Işıkhan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı hakkında şu bilgileri verdi:

Ülkemizin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiğimiz politikalarımızı aktardık. İŞKUR Gençlik Programımız, İşgücü Uyum Programımız başta olmak üzere gençlerimizin kariyerlerine ilk adımlarını daha sağlam atmalarını sağlayacak projelerimizi paylaştık.

"ANTALYA GENÇLİK HEDEFİ" ELE ALINDI

2015'te Bakanlığımız öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Antalya G20 Liderler Zirvesi'nde belirlenen Antalya Gençlik Hedefi'ni ve bu hedefin takibi kapsamında Güney Afrika Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan Nelson Mandela Körfezi Hedefi'ni ele aldık.

GENÇLERİN YANINDAYIZ

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: