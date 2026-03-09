Vedat Işıkhan: İki ayda 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk 2 ayında; 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 318 bin 170 açık iş tespit ettik." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gençler ve kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını artıracak programlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. İş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz.

"2 AYDA 213 BİNDEN FAZLA İŞE YERLEŞTİRMEYE ARACILIK ETTİK"

"UNUTMA İŞ-KUR'DA İŞ VAR."

318 bin 170 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutma İş-Kur'da iş var."