Vedat Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliği denetimleri artırılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdama yönelik bir değerlendirme mesajı paylaşarak amaçlarını sağlıklı ve güvenceli istihdamı sağlamak olduğunu belirtti.

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Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayınlanmasını takiben 2013 yılından 2022 yılına kadar geçen 9 yıllık süreçte, 100 binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 36,5 azalma yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir açıklama yaparak bir yandan iş gücü ve istihdam oranlarını artırmaya çalışırken diğer yandan insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini söylemişti.

"Gereken önlemleri alın"

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda denetimleri sıkılaştırarak devam ettireceklerini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

Tüm kesimlere sesleniyorum; iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken önlemleri alın, mevzuatı uygulayın. Mevzuat hükümlerini uygulamayan herkese karşı politikamızdan taviz vermeden gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

"Ölümlü iş kazası oranı azaldı"

Işıkhan, Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerini hayata geçirerek bu alanda önemli bir reforma imza attığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Türkiye'de son 21 yılda iş yeri sayısı yüzde 201, çalışan sayısı yüzde 250 artmasına rağmen, 100 bin işçide ölümlü iş kazası oranı yüzde 50 azaldı. Bakanlığımız kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini aralıksız sürdürüyor. Kişisel koruyucu donanım kapsamında ilk akla gelen baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni gibi ürünler dışında, tüketicilere yönelik güneş gözlüğü, can yeleği ve sporcu ekipmanları da Bakanlığımızca denetleniyor.

"Amacımız sağlıklı ve güvenceli istihdamı sağlamak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bugün yayınladığı mesajında şu değerlendirme yer aldı:

İnsana yakışır, huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyoruz. Amacımız sağlıklı ve güvenceli istihdamı sağlamak.

"İş sağlığı ve güvenliği denetimleri artırılacak"

Önümüzdeki süreçte iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimlerimizi çok daha sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Mevzuat hükümlerini sıfır tolerans ve sıfır taviz ile uygulayacak, gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinde son durum

Bakan Işıkhan'ın iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde kararlılık vurgusu yaptığı açıklamasında öne çıkanlar:

-Beşiktaş'taki yangında, işverenin sorumluluğu gibi bu işletmeye çalışma ruhsatı veren ilçe belediyesinin ciddi bir ihmali de söz konusu.

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve Analiz Programına (İSG-KATİP) göre, nisan sonu itibarıyla 13 bin 554 'A sınıfı', 20 bin 417 'B sınıfı', 30 bin 174 'C sınıfı' olmak üzere toplam 64 bin 145 iş güvenliği uzmanı var. Bunun yanında, 28 bin 323 iş yeri hekimi ve 14 bin 389 diğer sağlık personeli de iş sağlığıyla ilgili hizmetler sunuyor. Böylece İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman insan kaynağımızı nitelik ve nicelik olarak büyütürken, 106 bin 857 kişi de istihdam edilmiştir.

-10'dan az çalışanı bulunan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' iş yerlerine İSG hizmeti ödeme desteği, 3 yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle neticelenen iş kazası olmayan işletmelerde işsizlik sigorta priminde yüzde 50 indirim sağlıyoruz.

-50'den az çalışanı bulunan 'az tehlikeli' sınıftaki iş yeri işverenleri ile işveren vekillerine sağlık hizmetleri hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilme imkanı sağlıyoruz.

-Desteklerimiz 'çok tehlikeli' sınıfta 280 bin iş yeri, 860 bin çalışanı, 'tehlikeli' sınıfta ise 490 bin iş yeri, 1 milyon 300 bin çalışanı kapsamaktadır.

-74 kamu kurum veya kuruluşuyla istişare toplantıları yapıldı.