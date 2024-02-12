Vedat Işıkhan: İstihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşıldı Bugün TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2023 iş gücü rakamlarını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında işsizlikte düşüş eğiliminin sürmeye devam ettiğini de belirtti.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paşlaştığı işsizlik oranını ve istihdam verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

İstihdam oranı ise aratarak, çalışan sayısı 32 milyon 56 bin kişiye çıktı.

"Tarihinin en yüksek seviyesi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik verilerine yönelik bir değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kulandı:

Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.

"İstihdam sayısı 399 bin kişi arttı"

İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız yüzde 48,8 olarak gerçekleşti.

İşsizlik geriliyor

İşsizlikte ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor.

"Programın sonuçlarını alıyoruz"