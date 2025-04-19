Vedat Işıkhan: İstihdam sayımızı, deprem öncesi dönemin üstüne taşıdık

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, istihdamı, illere özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarla deprem öncesi dönemin üzerine çıkartıldığını belirtti.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İstihdam sayımızı, illerimize özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarımız sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdık. 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz.

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