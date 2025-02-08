Vedat Işıkhan: Kadınlara 10 milyon euroluk hibe desteği

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki yazılı açıklamasında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının devam ettiğini belirterek, projeden 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını hatırlattı.

Işıkhan, güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamın daha da artırılması gerektiğini bildirdi.

"2 BİN 100 KADIN İŞVEREN VE 2 BİN 100 KADIN İŞÇİ FAYDALANACAK"

Bu hedef doğrultusunda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Işıkhan, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

AYLIK 20 BİN 745 LİRA DESTEK

Aylık destek miktarının 20 bin 745 lira olduğunu ifade eden Işıkhan, proje kapsamında verilecek toplam destek tutarının ise 10 milyon euro (372 milyon 812 bin lira) olduğunu kaydetti.

"KADINLARA HİBE DESTEĞİ"

Işıkhan'ın projeye ilişkin paylaştığı görselde de "İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.