Vedat Işıkhan: Kadınların iş gücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" başlıklı uluslararası konferansa iştirak etti.

Vedat Işıkhan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada "Biz üzerimize düşen sorumlulukla bulunduğumuz her ortamda Gazze’de yaşananları dile getiriyoruz. Gazze’de kadın ve çocuklar dünyanın gözü önünde zulme uğruyor. Biz de uluslararası toplantılarda bu sesi durdurmak istiyoruz." diyerek başladı.

"KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI ÖNEMLİ"

Vedat Işıkhan, konuşmasında, kadınları iş gücüne katmak için yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

Şunu çok iyi biliyoruz ki kadını ve genciyle aktif iş gücüne katmayan ülkelerin ayakta kalması mümkün değil. Kadın istihdamının artırılması sürdürülebilirlik açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

"KADIN İSTİHDAMI VE İŞ GÜCÜNE KATILIMI AŞAMA GEÇİRDİ"

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda kadınlara hak ettiği adil ortam sunulacak. Yarı zamanlı çalışma ve kreş olanakları gibi devreye geçirilen unsurlar ile kadın istihdamında önemli ilerlemeler kaydettik. 2025’te kadınların iş gücüne katılım oranı 36,3’e ve istihdam yüzde 30,1’e yükseldi.

"KADINLARA VERİLEN DESTEKLER"

Işıkhan, İŞKUR ile yürütülen İş Pozitif programında kadınların iş gücünün artırılması noktasında önemli mesafeler kaydedildiğini belirterek söylerini şu bilgileri vererek sürdürdü: