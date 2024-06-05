Vedat Işıkhan: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) alınacak sözleşmeli personelle ilgili bir mesaj paylaşarak şu bilgileri verdi:
260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti), 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti), 69 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti), 1 Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.
Başvuru tarihleri
Paylaşımında başvuru tarihlerinin 5-14 Haziran 2024 olduğunu bildiren Işıkhan, "ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Başvuru adresi
Detaylar ve başvuru için, kariyer kapısının https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi de not düşüldü.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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