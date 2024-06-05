Vedat Işıkhan: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya sağlanacak istihdamla ilgili bilgi verdi.

AA

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) alınacak sözleşmeli personelle ilgili bir mesaj paylaşarak şu bilgileri verdi:

260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti), 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti), 69 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti), 1 Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.

Başvuru tarihleri

Paylaşımında başvuru tarihlerinin 5-14 Haziran 2024 olduğunu bildiren Işıkhan, "ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başvuru adresi

Detaylar ve başvuru için, kariyer kapısının https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi de not düşüldü.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)