Vedat Işıkhan: Son üç yılda 63,5 milyar TL staj desteği sağlandı

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirildiğini bildirerek İŞKUR'un konuşa ilişkin çalışmalarını rakam vererek aktardı.

Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL destek sağlandı ve toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağlandı.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜMÜZÜ YETİŞTİRİYORUZ"

Bakan Işıkhan, istihdama yönelik yapılan çalışmalara yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştiriyoruz.



İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık.



Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık.

"ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"