Vedat Işıkhan: Sosyal paydaşlarımızla iş birliklerimizi artıracağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Emek Örgütü'nün 1. Olağan Genel Kurulu'nda sendikalaşma ve sosyal paylaşlarla istişare konularındaki görüşlerini aktardı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Emek Örgütü'nün 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada genel kurulun verimli geçmesini dileyerek çalışma hayatında alınan kararların karşılıklı görüşme ve iş birliklerine önem vererek gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Vedat Işıkhan, toplantıdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Çalışma hayatı anlamında en önemli yol arkadaşlarımız sivil toplum kuruluşları ve sendikalar olmuştur. Sosyal diyalogu önemsiyoruz. Bizler istişare kültürüne önem veren bir devlet geleneğine sahibiz. Sendika örgütlenmelerinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Son 21 yılda sosyal diyalogda ilerleme kaydettik.

Memur-Sen'e özel teşekkür

Bu konuda Memur Sen'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yasa 2021 yılında yürürlüğe girdi. Kamu sendikalarında sendikalaşma artan bir ivme ile devam etmektedir. Toplu sözleşmeler dahil memurların sendikalaşmasında çok önemli adımlar attık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)