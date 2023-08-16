Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme öncesi sendika başkanlarıyla buluştu 2024 ve 2025 yılları arasında geçerli olacak memur ve emeklileri maaşları için zam oranının belirleneceği görüşmeler sürüyor.

ensonhaber.com

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşme süreci devam ediyor.

İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı. Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifini sunması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Bugün 6 hizmet kolunun masaya yatırıldığı görüşmelerde yarın ise ikinci zammın açıklanması bekleniyor.

Bugün hizmet kollarına ilişkin talepler ele alındı

Görüşmede sendikaların hizmet kollarına ilişkin talepleri ağırlıkla ele alındı.

Oransal zam teklifinin yenilenmesi beklenirken sendikalar, hizmet kollarının taleplerinin karşılaşmasının da önemli olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan'ın taleplerin birçoğuna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Görüşme sonrasında hizmet kollarının taleplerinin önemli kısmının kabul edilmesi bekleniyor.

Yarın taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek.

Oransal zam konusunda ise revize teklif beklenirken Memur-Sen'in, sürecin hakem heyetine gitmeden tamamlanmasından yana olduğu belirtiliyor.

İlk zam teklifi:

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Memur-Sen’in talebi

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Ayrıca memur tarafı, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Görüşme takvimi

17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak.

Orada da geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak.

Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak.

Memur-Sen, sürecin hakem heyetine gitmeden tamamlanmasından yana

Oransal zam konusunda ise revize teklif beklenirken Memur-Sen'in, sürecin hakem heyetine gitmeden tamamlanmasından yana olduğu belirtiliyor.