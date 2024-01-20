Vedat Işıkhan: İşbaşı Eğitim Programı'ndan daha fazla vatandaş ve işveren yararlanabilecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden "İşbaşı Eğitim Programı"nda yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini açıkladı.

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İŞKUR bünyesinde işbaşı eğitimleri ile katılan vatandaşlara bir iş öğretiliyor ve bu eğitimin birlikte verildiği iş yeri de kursa katılanlara iş kapısı açıyor.

Bu eğitimlerin yapılabilmesi için katılım ve iş edindirme şartları var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha fazla kişinin eğitimi ve istihdamını sağlamak için bu şartları esnetmeye gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşbaşı Eğitim Programı"nda yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70’ten yüzde 60’a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz.

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