Deprem bölgesine hayata geçiriliyor! İstihdama Dönüş Programı İşbaşı eğitimlerinde katılımcıların sayısını artırmak ve daha fazla iş alanı açmak için getirilen kolaylıkların yanı sıra deprem bölgesine özel bir uygulama daha getirildi. Uygulamada eğitimlere katılanlara verilecek cep harçlıklarının miktarı da artırıldı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen şehirlerdeki iş gücü piyasasını bir an önce ayağa kaldırmak için çalışmaların sürdürüldüğüün dile getirdi.

Bakan Işıkhan, deprem bölgesine özel, ihtiyaca dayalı çözümler geliştirerek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için "İstihdama Dönüş Programı"nın hayata geçirileceğini duyurdu.

Vatandaşların bu kapsamda, istihdama dönüş programına 31 Aralık 2024 tarihine kadar açılacak kurs ve programlardan faydalanabileceği belirtildi.

"İstihdama Dönüş Programı’nı hayata geçiriyoruz”

Bakan Işıkhan, paylaşımında yayınladığı grafikte pogramın içeriğini şöyle aktardı:

Depremin olumsuz etkilediği illerde, nitelikli iş gücünün ivedilikle yetiştirilebilmesi amacıyla kurs ve programların 31 Aralık 2024 tarihine kadar daha esnek biçimde uygulanabileceği 'İstihdama Dönüş Programı'nı hayata geçirdik.

Depremin etkilediği illere özgü ve ihtiyaca dayalı özelleştirilmiş uygulamalar ve çözümler geliştiriyoruz. Deprem bölgesinde iş gücü piyasasını destekleyecek uygulamalar geliştiriyoruz.

"İstihdam taahhüt oranını yüzde 30'a düşürdük"

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde ise istihdam taahhüt oranını yüzde 30'a düşürdük.

"Günlük cep harçlığı 653,93 TL'den 850,11 TL'ye çıkardık"

İstihdam süresini en az fiili kurs/program günü kadar uygulayacağız. Cep harçlıklarını asgari ücretin yüzde 30 üzerinde ödeyeceğiz. Yapılan bu düzenleme ile günlük cep Harçlığı 653,93 TL'den 850,11 TL'ye çıkardık.

Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa’da kurs ve programların istihdam taahhüt oranını yüzde 40'a düşürdük. İstihdam süresini fiili kurs/program gününün 1,5 katı kadar uygulayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)