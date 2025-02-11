Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilmiş durumda.

Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

ŞU ANDA EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA OLARAK ÖDENİYOR

Şimdi gözler, 2024 yılında yüzde 50 artışla beraber 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesi için gözler yapılacak çalışmaya çevrildi.

YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

AYRINTILAR GELİYOR