Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Emeklilerin maaşına 6 aylık fark yansıtılacak.

Ancak kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişi için yasal bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Vedat Işıkhan, haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından gerekli görüşmelerin yapılacağını ve rakamın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağını söyledi.

"3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK ENFLASYONUN ARDINDAN SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Haziran ayı enflasyon rakamının 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından, yılın ilk 6 ayına ilişkin TÜFE oranının netleşeceğini hatırlatan Işıkhan, bu veriler doğrultusunda karar sürecinin başlayacağını belirtti.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANIMIZ İLE CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ BAŞKANLIĞINDA GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPACAĞIZ"

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, “3 Temmuz’da Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak. Bu rakamların netleşmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız.

"TAKDİR TBMM'NİN"

Ardından konu ile ilgili rakam çok kısa süre içinde Meclis’e sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir" dedi.

"İNŞALLAH EMEKLİLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR"

Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in de konuyla ilgili açıklamalar yaptığını hatırlatarak, “İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için." ifadesini kullandı.

KAMU İŞÇİLERİNE SON TEKLİF BU HAFTA

Toplu sözleşme süreciyle ilgili de bilgi veren Işıkhan, kamu işçilerini kapsayan görüşmelerde sona gelindiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİNE SON ZAM TEKLİFİ:

2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10

2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 7 , ikinci 6 ay için Yüzde 5

KAMU İŞÇİSİNİN TALEBİ:

Günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi

2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25

Yüzde 10 refah payı

Kıdem zammı