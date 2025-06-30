AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Güler, 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının ardından en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.

MAAŞ ZAM SÜRECİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da enflasyon verisini açıklayacak. Bu veri ile birlikte emekli ve memurların temmuz-aralık 2025'te alacakları 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak.

3 TEMMUZ'DA MAAŞ ENFLASYON ZAM FARKI NETLEŞECEK

Emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon farkı direkt yansıyacak. Şu ana kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu fark yüzde 14 olarak açıklandı. Bu farka 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu da eklenince zam farkı oranı netleşecek.

AK PARTİ'DEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik.

"3 MİLYON 716 BİN CİVARINDA EMEKLİMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor.

PERŞEMBE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.

REFAH PAYI

Emeklilere enflasyon zammının yanı sıra refah payı verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Güler, “Şu anda etkilenen emekli sayısı ve zam oranlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Oranlar yayınlandığında refah payı konusu da ayrıca değerlendirilecek.” ifadelerini kullandı.

22 MADDELİK KANUNA EKLENECEK

Güler, en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin hazırlanan 22 maddelik kanun teklifine ekleneceğini aktararak şöyle konuştu:

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımızın asgari hakları korunmakta, bu ödemelere ilişkin usul ve esasların SGK tarafından belirlenmesi yönetmelikle birlikte belirlenmesi sağlanmakta, kanun teklifiyle farklı alanlarda güçlendirilmesi, vatandaşlarımınız refahının artırılması ve kurumsal kapasitesinin pekiştirilmesi de hedeflenmektedir.

OCAK-HAZİRAN 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak uygulanıyor. Kök maaşı bu rakamın altında olanlar da 14 bin 469 TL alıyor.

TEMMUZ-ARALIK 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda uygulanan 14 bin 469 TL'ye 6 aylık enflasyon oranının eklenmesi bekleniyor. Ancak bu düzenlemenin yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayınlanma süreçlerinin yaşanması gerekiyor.