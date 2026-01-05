Venezuela'ya müdahale, ABD'li petrol şirketlerine yaradı

- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahale sonrası ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıkladı.
- Bu gelişme sonrasında Chevron Corp, ConocoPhillips ve Exxon Mobil Corp gibi ABD'li petrol şirketlerinin hisselerinde önemli artışlar yaşandı.
- Chevron yüzde 10, ConocoPhillips yüzde 9 ve Exxon Mobil yüzde 3,4 oranında değer kazandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı Venezuela'nın başkenti Karakas'ta operasyon düzenledi.
Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklandı.
TRUMP, PETROL ENDÜSTRİSİNDE GÜÇ MESAJI VERDİ
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklayarak şu mesajı verdi:
ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar.
PETROL ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ FIRLADI
Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li petrol şirketi Chevron Corp hisselerinde artışlar yüzde 10'u bulurken, ConocoPhillips hisselerindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı. Hisselerdeki değer artışı, Exxon Mobil Corp'da yüzde 3,4 oldu.
Chevron Corp:
Yüzde 10 artış
ConocoPhillips:
Yüzde 9 artış
Exxon Mobil Corp:
Yüzde 3,4 artış