Vergi Araştırmaları Vakfı tarafından Vergi Kliniği kuruldu

Vergi Araştırmaları Vakfı, Amerika’da “Tax clinic” sistemiyle kamu hizmeti gören Vergi Kliniği’ni Türkiye’de devreye soktu.

Vergi Araştırmaları Vakfı (VAV) bünyesinde kurulan ve ülkemizde ilk kez uygulanacak sistemle vergi danışmanlığı hizmeti alamayan düşük gelirli mükelleflere ücretsiz olarak yardımcı olunacak.

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE REHBERLİK YAPACAK

Vergi uyuşmazlıklarında destek alamayan mükelleflere yasal savunma hakları konusunda yardım edecek olan Vergi Kliniği, vatandaşlara ve yabancılara vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri amacıyla rehberlik yapacak.

Kurulan Vergi Kliniği'yle ayrıca vergi alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin bu süreçlere dahil olması ile uygulama tecrübesi edinmeleri de sağlanacak.