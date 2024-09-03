Vergi borçlularının açıklanmasına ilişkin tebliğ yayınlandı Geçen hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürürlüğe gireceğini bildirdiği vergi borçlularının yayınlanması ile ilgili karar resmileştirildi. Buna göre, vadesi geçtiği halde ödenmemiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin isimlerini açıklanacak.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri; 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden şu ifadeler yer aldı:

2024 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 15 Ekim 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 1 Kasım 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılması...

BORCU 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ MÜKELLEFLERİ İÇERİYOR

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması...

Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/ Haziran 2023-31 mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması...