Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık

Vergi daireleri birçok ödemenin son günü olan 2 Ağustos pazartesi günü, işlemlerin yoğunlaşma riskine karşın saat 19.00'a kadar açık kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi dairelerinin, bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü olması nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacağını duyurdu.

GİB WEB SİTESİNDEN HATIRLATMA YAPTI

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'nci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18'inci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2'nci taksitinin ödeme sürelerinin 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdiği anımsatıldı.

TÜM VERGİ DAİRELERİ PAZARTESİ GÜNÜ 19.00'A KADAR MESAİ YAPACAK

Duyuruda, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır." ifadesine yer verildi.