Vergi denetiminde daha etkin bir yeni dönem başlıyor

Devlet gelirlerinin önemli bir girdisi olan vergilerin daha etkin denetlenmesi plana alındı. Bu kapsamda Vergi Denetim Kurulu, Vergi Müfettişi unvanında birleştirilerek uzmanlaşmaya gitti.

Vergiyi adaletli toplamak, toplanan geliri artırmak, kayıt dışılığın ve haksızlıkların önüne geçmek için yeni uygulamalar yürürlüğe sokuldu. Bu amaçla vergi denetiminde uzmanlaşmış personel, etkin araçlarla çalışmalarını yürütecek.

Vergi Denetim Kuruluna bağlı Daire Başkanlıkları bünyesinde, belirlenecek inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmış, etkin ve mükellef odaklı yeni bir yapıya geçiş süreci başlatılmış oldu.

DHA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli "Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi" ile vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilerek, mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi hedefleniyor.

Vergi denetiminde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi denetimi yapan inceleme elemanları, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu çatısı altında "Vergi Müfettişi" unvanında birleştirildi.

Amaç kayıt dışılığı önlemek

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yapılan tüm çalışmalar, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet ile mücadele ederken 2020 yılında Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile iş bölümünün sağlanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Konya'da doğrudan Denetim, Vergi Kaçakçılığı Denetim, Vergi İadeleri Denetim ve Sektörel Denetim Daire Başkanlıkları kuruldu.

Vergi denetimi çalışmalarında mükelleflerin uyumu da planlandı

Vergi denetim süreçlerinde kurumsal risk analiz sistemlerinin kurulması ve uzmanlaşmanın artırılmasıyla birlikte; teknolojik imkanlardan, dijital araçlardan, veri bilimi ve yenilikçi analitik becerilerden daha fazla yararlanılarak bu noktada vergi incelemelerinde ileri uzmanlaşma; verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem mükellefler hem de vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar vererek mükellefleri gönüllü uyuma yönlendirdi.

İleri uzmanlaşmaya geçiliyor

Vergi Müfettişleri aracılığıyla denetim yapan Vergi Denetim Kurulu bünyesinde, verimlilik ve etkinliğin daha da arttırılması için uzmanlaşmanın bir sonraki aşamasına geçildi. 2020 yılındaki yapısal değişiklikle birlikte, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Daire Başkanlıkları bazında sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma sağlanarak yürütülen incelemelerde verimliliğin ve etkinliğin artırılması yönünde önemli bir adım atılırken bu defa, daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma yoluna gidilerek, etkin ve alanında uzmanlaşmış ekipler oluşturulmaya başlandı.

Mükelleflerin kendi haklarının bilincinde olması isteniyor

Yeni süreçle birlikte vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilerek, mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi hedefleniyor. Vergi müfettişleri aracılığıyla birçok önemli görevi yerine getiren Vergi Denetim Kurulu’nun vizyonuna uygun olarak oluşturulan bu yeni yapı ile mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusundaki duyarlılık artırılarak daha adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, maliye politikasına daha fazla katkı veren, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşmayı sağlamış daha gelişmiş bir denetim modeli oluşturuyor.