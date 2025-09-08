Vergi toplamayı artıracak 8 yeni karar

Orta Vadeli Program'da (OVP) vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması için yeni kararlar alındı.

Daha etkin vergi toplanması ve kayıt dışı ile mücadele kararları alt alta sıralandı.

Vergi tahsilatında verimliliğin artırılması için yapay zekadan yararlanılacağı ve kayıt dışına zenginlerin harcamalarına odaklanılacağı bildirildi.

VERGİ TOPLANMASINA YÖNELİK ADIMLAR

OVP'nin Resmi Gazete'de yayımlanan metnine göre vergi toplanmasında alınan kararlar şöyle:

1- Vergi politikaları, sürdürülebilir ve adil bir yapı temelinde öngörülebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda uygulanacaktır.

2- Vergi sistemi, gelir dağılımını iyileştiren ve yatırım ortamını güçlendiren bir araç olarak kullanılacaktır.

3- Vergi politikalarında büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarına öncelik verilecektir.

4- Dolaylı vergilerin bütçe içindeki ağırlığı gözden geçirilerek kayıt dışı ekonomiye yönelik tedbirlerle program döneminde doğrudan vergi gelirlerinin bütçe içindeki ağırlığı artırılacaktır.

5- Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

HARCAMALAR ANALİZ EDİLECEK

6- Vergi harcamaları analiz edilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

7- Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini artırmaya katkı sağlayacak stratejiler geliştirilecektir.

8- Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporların daha kapsamlı bir şekilde yayımlanması sağlanacaktır.