Vergi yüzsüzleri listesinde akaryakıt sektörü ilk sıralarda yer aldı

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Türkiye'nin vergi yüzsüzleri ifşa edildi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin 914,9 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu tespit etti.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

AKARYAKIT VE İNŞAAT ŞİRKETLERİ VERGİ BORCUNDA İLK SIRALARDA

Milyarlarca lira borcu bulunan şirketlerin arasında akaryakıt ve inşaat sektörü dikkat çekti.

İki ayrı listede en üst sıralarda yer alan akaryakıt ve inşaat şirketlerinin toplam borcu dudak uçuklattı.

Borçlular listesinin ilk sırasında 3 milyar 23 milyon 325 bin lirayla Halkalı Vergi Dairesine kayıtlı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ yer aldı. Bu şirketi, 2 milyar 449 milyon 525 bin lirayla, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti ve 2 milyar 255 milyon 26 bin lirayla Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül. San. Tic. Ltd. Şti. takip etti.

Kesinleşen tarhiyatlar listesinde, Çamlıca İhtisas Vergi Dairesine kayıtlı Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti 1 milyar 265 milyon 539 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bu şirketi, 740 milyon 699 bin lirayla Mir Kıym. Mad. ve Taş Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti ve 603 milyon 831 bin lirayla Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi izledi.

ULUSAL TAŞIT TANITIM SİSTEMİ GELİYOR

Listenin üst sıralarındaki bu şirketlerin yanında irili ufaklı onlarca akaryakıt şirketinin de listede yer alması dikkate değer bir ayrıktı olarak ortada duruyor.

Hal böyle olunca Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin önemi de artıyor.

Akaryakıt sektöründe kullanmadığı petrolün fatırasını alarak vergiden düşme dönemi bitiyor.

VERGİ KAYBININ ÖNĞNE GEÇECEK

Merkezi sistemden fatıralandırma döneminde bu vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş olacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıttaki vergi kayıpları önlenecek ayrıca sistemin altyapısı için kurulacak üretim merkeziyle yurt dışına çıkan dövizi ülke ekonomisinde tutularak cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayacak.

Altyapı çalışmalarını Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı ve gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan UTTS ile akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2025'TE BAŞLIYOR

Ayrıca sistemle akaryakıt dağıtım sektöründe eşit ve adil rekabet sağlanacak. Altyapısı yerli yazılım ve donanımlardan oluşan UTTS, ulusal bilgi güvenliğine katkı verirken, oluşturduğu ekosistemle istihdama katkı yapacak.

Kurulum ve işletme görevini Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün üstlendiği sistem, 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.