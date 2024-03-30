Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları faaliyete geçti! Bulaşıcı hayvan hastalıkları önlenecek Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvanlar arasındaki hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için geçiş noktalarında kontrollerin başlayacağını açıklamıştı. Bugün de 8 noktada 7/24 denetimin başlandığını belirten Yumaklı, uygulama hakkında detayla bilgi verdi.

AA

Hayvan hastalıklarının taşınma aşamasında diğerlerinin bulaşmasının önlenmesi açısından yine bir uygulama başlatıldı.

Kurban Bayramı için de önemli hale gelecek uygulamada veterinerler aktif rol oynuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önlenmesi için alınan önlemleri dile getirdi.

Bakan yumaklı, bu amaç doğrultusunda hayvan hareketlerinin yoğun olduğu 8 ilde veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının hizmete alınacağını duyurdu.

"Kontrolsüz hayvan hareketleri, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında etkili"

Yumaklı, yaptığı açıklamada, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olduğunu, bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz yansımaları bulunduğunu bildirdi.

"Denetim ve kontrol önemli"

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde hayvan hareketlerinin denetim ve kontrolünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle ülkemizin doğusundan batısına yapılan hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınması, hayvansal üretimimizi olumsuz etkileyen bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesini sağlayacak.

"İstasyonlarımızın toplam sayısı 8 olacak"

Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının ilkinin Erzurum'da faaliyet gösterdiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

İkincisi Elazığ'da gelecek ayın başında faaliyete geçecek. Bu istasyonlarımızın toplam sayısı 8 olacak. Bu yıl içinde hepsi faaliyete geçecek. Hayvansal üretimimizde kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla açıkladığımız Hayvancılık Yol Harita'mızda da belirttiğimiz üzere, denetim istasyonlarımızda bir yandan hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlarken diğer yandan üreticilerimizi ve hayvanların nakliyesini gerçekleştiren firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yürüttüğümüz aşılama çalışmalarıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla yerinde mücadele ederek hayvansal üretimimizde verimliliği ve kaliteyi en üst seviyelere çıkarma hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz.

7/24 denetim yapılacak

Yumaklı, bu istasyonlarda tüm alanların 7 gün 24 saat kontrol-denetim yapılacak şekilde ışıklandırıldığını ve gece görüş özelliği olan kameralarla 24 saat izlendiğini ifade etti.

"Veterinerler canlı hayvan taşıyan tüm araçları kontrol ediyor"

Burada görevli veterinerlerin canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçları kontrol ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

Denetimlerde, veteriner sağlık raporlarıyla hayvanların kulak küpeleri, sağlık durumları kontrol ediliyor. Sorun tespit edilen hayvanlar yine ayrıca kontrolden geçiriliyor. Kontrol ve muayenede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanıyor. Araçta hasta hayvan tespit edilmesi durumunda sevkine izin verilmiyor ve karantina tedbirleri uygulanıyor.

"Bugüne kadar 2 bin 178 araç kontrol edildi"

Yumaklı, yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Erzurum'daki istasyonda bugüne kadar 2 bin 178 aracın kontrol edildiğini ve 78 araçta uygunsuzluk belirlendiğini bildirdi.

Hayvansal üretimi güvence altına almak için kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yumaklı, "Bu istasyonlar, Kurban Bayramı'nda da önemli bir işlevi yerine getirecek. Yetiştiricilerle nakliyecilik yapan işletmeler, kurallara uysun ve kontrol görevi yapan personele yardımcı olsun." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)