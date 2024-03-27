Visa ve Mastercard'dan kredi kartı ücretlerini sınırlamaya yönelik uzlaşma İki dev finansal hizmetler şirketi 2005'te ABD çapındaki açılan davaların çoğunu çözüme kavuşacak bir karar aldı. Yapılan anlaşmaya göre, Visa ve Mastercard, kredi kartı ücretlerinde sınırlamaya gidecek.

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Visa ve Mastercard, kredi kartı ücretlerini sınırlamaya yönelik 30 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketleri Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak ve perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı.

Visa'nın açıklaması

Visa'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl süren davanın ardından şirketin yüzde 90'ından fazlasını küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini düşüren ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Mastercard'ın açıklaması

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca düşürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

5 yılda 30 milyar dolar tasarruf bekleniyor

ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın perakendeciler için 5 yılda tahmini 30 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.

Davalarda anlaşmaya varılacak

Antitröst anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması halinde 2005'te ülke çapındaki açılan davaların çoğu çözüme kavuşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)