Vodafone, 5G coşkusunu müşterileriyle kutlamaya devam ediyor

- Vodafone, "5G’ye Son 100 Gün" kampanyasıyla geri sayımı başlattı ve müşterilerine cihaz avantajları ile hediyeler sundu.
- Kampanya kapsamında 100 kişiye özel Xiaomi Redmi 15 5G akıllı telefonlar hediye edilirken, 5G uyumlu cihazlarda yüzde 10 indirim sağlandı.
- Vodafone, Türkiye'nin dijitalleşmesi ve 5G uyumlu cihazlara erişimi artırmak için çalışmalarına devam ediyor.
Vodafone’da 5G için geri sayım başladı.
5 kıtada 5G tecrübesi ve global gücüyle Türkiye’de 5G’ye “dünden hazır” olduğunu vurgulayan Vodafone, 5G lansmanına geri sayımı başlattı. “5G’ye Son 100 Gün” kampanyasıyla 5G heyecanını müşterileriyle buluşturdu.
4 MİLYON KULLANICI KAMPANYAYLA KARŞILANDI
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G odaklı kampanyalarına bir yenisini ekledi. “5G’ye Son 100 Gün” kapsamında Vodafone Yanımda uygulamasına gelen 4 milyon müşteri kampanyayla karşılandı. Kampanya çerçevesinde her 1.000’inci müşteri olmak üzere toplam 100 kişiye, Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone’a özel satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G akıllı telefon hediye edildi.
5G UYUMLU CİHAZLARDA İNDİRİM
Kampanyanın ikinci gününde Vodafone, tüm Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması hedefiyle, Vodafone FLEX üzerinden faturaya ek 12 ay ödeme avantajıyla sunulan 5G uyumlu cihazlarda yüzde 10 indirim sağladı. Böylece müşteriler, 5G uyumlu cihazlara daha avantajlı koşullarla sahip olma imkânı buldu.
“TÜRKİYE’DE 5G’YE DÜNDEN HAZIRIZ”
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:
Vodafone olarak, 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemiz ve global gücümüzle Türkiye’de 5G’ye dünden hazırız. ‘5G’ye Son 100 Gün’ kampanyasıyla bu heyecanı müşterilerimizle birlikte yaşamak istedik. Vodafone Yanımda’ya gelen 4 milyon müşterimizi kampanyamızla karşıladık; her 1.000’inci müşterimiz olmak üzere 100 kişiye Xiaomi Redmi 15 5G hediye ettik. Kampanyanın ikinci gününde Vodafone FLEX ile sunulan 5G uyumlu cihazlarda %10 indirim avantajı sağladık. Global 5G deneyimimizi Türkiye’ye taşırken, müşterilerimizi de bugünden 5G’ye hazırlamaya devam ediyoruz.