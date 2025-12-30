Vodafone, 5G coşkusunu müşterileriyle kutlamaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vodafone’da 5G için geri sayım başladı.

5 kıtada 5G tecrübesi ve global gücüyle Türkiye’de 5G’ye “dünden hazır” olduğunu vurgulayan Vodafone, 5G lansmanına geri sayımı başlattı. “5G’ye Son 100 Gün” kampanyasıyla 5G heyecanını müşterileriyle buluşturdu.

4 MİLYON KULLANICI KAMPANYAYLA KARŞILANDI

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G odaklı kampanyalarına bir yenisini ekledi. “5G’ye Son 100 Gün” kapsamında Vodafone Yanımda uygulamasına gelen 4 milyon müşteri kampanyayla karşılandı. Kampanya çerçevesinde her 1.000’inci müşteri olmak üzere toplam 100 kişiye, Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone’a özel satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G akıllı telefon hediye edildi.

5G UYUMLU CİHAZLARDA İNDİRİM

Kampanyanın ikinci gününde Vodafone, tüm Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması hedefiyle, Vodafone FLEX üzerinden faturaya ek 12 ay ödeme avantajıyla sunulan 5G uyumlu cihazlarda yüzde 10 indirim sağladı. Böylece müşteriler, 5G uyumlu cihazlara daha avantajlı koşullarla sahip olma imkânı buldu.

“TÜRKİYE’DE 5G’YE DÜNDEN HAZIRIZ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: