Vodafone, altyapısı olmayan bölgelere yeni nesil 5G RedBox'ı getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, teknolojiyi insanların hayatına değer katacak şekilde sunmaya devam ediyor.

Vodafone, fiber altyapısı olmayan bölgelerdeki yüksek hızlı internet talebini karşılamak üzere yeni bir ürünle yanıt veriyor.

Yeni 5G Redbox ürününü pazara sunan şirket, 5G’ye sayılı günler kala, fiberin ulaşmadığı evlere, altyapı beklemeden, 5G teknolojisiyle fiber hızında ve anında internet hizmeti getiriyor.

Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi sayesinde kablo ve kurulum gerektirmeyen ürün, “tak çalıştır” özelliğiyle dakikalar içinde internete bağlanmayı mümkün kılarken, fiber altyapı olmasa bile yüksek hız, stabil bağlantı ve güçlü Wi-Fi deneyimi sunuyor.

5G RedBox’ı Vodafone mağazalarından alan müşteriler, ürünü anında teslim alıp, evlerinde kolayca kullanmaya başlayabiliyor. Dijital kanaldan başvuru yapan müşteriler, ürünlerin hızlı teslimatla evlerine teslim edilmesini sağlayabiliyor.

“5G’YE GEÇİŞ AYNI ZAMANDA BİR EKOSİSTEM DÖNÜŞÜMÜ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

5G’ye geçiş sadece teknik bir geçiş değil; aynı zamanda bir ekosistem dönüşümü. Vodafone olarak, global deneyim ve vizyonumuzla bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bugün 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle Türkiye’yi ileri teknolojilerle buluşturuyor, yıllardır hem şebeke altyapısında hem de müşteri ve kanal hazırlıklarında titizlikle çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla müşterimizin 5G’ye hazır hale geldiğini görmek için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Nisan 2026’da hayata geçecek 5G ile ev internetinde yeni bir dönem başlıyor.

Yeni nesil 5G Redbox ürünümüzle, yalnızca bir modem ve SIM kartla fiber hızına yakın internet erişimi mümkün hale geliyor. Bu yenilik, özellikle fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde yaşayan müşterilerimiz için büyük bir avantaj sunuyor. Vodafone’un global gücü ve teknolojik liderliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, yüksek hızlı interneti herkes için daha kolay ve erişilebilir kılıyor.

FİBER OLMAYAN BÖLGELER İÇİN ALTERNATİF

Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisine dayanan ve içine SIM kart takılan bir modemden oluşan 5G Redbox, mobil şebekedeki sinyali (4.5G, 5G) modem aracılığıyla alıyor ve bu sinyali evin içinde Wi-Fi ağına dönüştürüyor. Bu sayede, kablo çekmeye ve kuruluma gerek kalmadan yüksek hızlı ev interneti sağlıyor. Fiber altyapısı olmayan bölgeler için alternatif sunan ürün, bu bölgelerde fiber hızında internet sağlarken, DSL’den daha hızlı ve hotspot’tan daha stabil bir çözüm sunuyor. İlk aşamada 4.5G şebekesi üzerinden kullanılacak olan ürün, 5G’ye hazır altyapısı sayesinde Nisan 2026’da 5G hizmeti aktif olduğunda otomatik olarak 5G’ye geçişi mümkün kılacak.