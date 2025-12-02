Vodafone Pay’de 'QR ile harca, telefon faturan ile öde' dönemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vodafone Türkiye, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay’e QR ile Faturana Yansıt özelliği ekledi.

Buna göre müşteriler, harcamalarını QR kodla yapıp, ödemeyi bir sonraki fatura dönemine erteleyebilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesini yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone müşterileri, Faturana Yansıt için tanımlı olan limitlerini Vodafone Pay içindeki QR ile ödeme fonksiyonunda kullanarak TR karekod özelliği olan tüm POS’larda fiziksel harcamalarını faturalarına yansıtabilecek.

İNDİRİM İMKANI

Vodafone Pay’in yeni özelliği için düzenlenen kampanyada, müşterilere ay içindeki her harcamasında 1.000 TL’ye kadar yüzde 50 indirim sağlanıyor.

KART TAŞIMAK İSTEMEYENLERE MOBİL FIRSATI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

Vodafone Pay olarak, inovatif çözümlerle müşterilerimize ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyimler sunuyoruz. Müşterilerimiz, Faturana Yansıt ile sadece anlaşmalı işyerleri içinde limitlerini harcayabilirken, QR ile Faturana Yansıt sayesinde bu limiti QR harcamalarında kullanıp diledikleri yerde harcama yapabilecek ve bu harcamalarını daha sonra Vodafone faturasına yansıtarak ödeyebilecek. Böylece, kart taşımak istemeyen müşterilerimiz, QR ile Faturana Yansıt sayesinde sadece akıllı telefonuyla harcamasını mobil faturasına yansıtabilecek. Diğer yandan, lansman dönemine özel olarak düzenlediğimiz kampanyada, müşterilerimiz ay içindeki her harcamasında 1000 TL’ye kadar yüzde 50 indirim kazanabilecek. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.

ÖDEMELERİ MOBİL FATURAYA YANSITMA KOLAYLIĞI

Alışverişleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan alternatif ödeme yöntemi Vodafone Pay Faturana Yansıt ile yapılan harcamalar faturalı hatlarda Vodafone faturasına yansıtılıyor, faturasız hatlarda ise bakiyeden düşülüyor. Mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ise herhangi bir banka müşterisi olunmasına gerek kalmadan, online alışveriş yapmak, ATM’den para çekmek, fatura ödemek gibi basit bankacılık işlemlerini yönetme imkânı veriyor. Yeni özellikle birlikte müşteriler, kolay, hızlı ve güvenli ödeme yöntemleri sunan Vodafone Pay teknolojisiyle Faturana Yansıt limitini QR harcamalarında diledikleri yerde kullanıp, daha sonra mobil faturalarına yansıtarak ödeyebiliyor.

TOPLAM KULLANICI SAYISI 10 MİLYON

12 yaş üstü herkes, kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 10 milyona ulaştı.

HARCADIKÇA KAZANMA İMKANI

Vodafone Pay’in dönemsel kampanyalarıyla birçok indirim kazanılabiliyor. Yüksek iade oranlarına sahip olan Vodafone Pay, harcadıkça kazanma imkânı sunuyor.