Vodafone’dan Türkiye’ye 'Çifte Veri Merkezi' hamlesi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şirketin Türkiye’deki veri merkezi yatırım planlarını hızlandırdığını duyurdu.

5G ihalesi sonrası kamuoyunda sıkça gündeme gelen veri güvenliği ve siber güvenlik başlıklarına dikkati çeken Kestioğlu, bu alanda yeni ve kapsamlı yatırımların yolda olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA İKİ YENİ BÜYÜK VERİ MERKEZİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Ankara’daki veri merkezlerinin uzun süredir büyümeye devam ettiğini hatırlatan Kestioğlu, şu bilgileri aktardı:

Ankara’ya bugüne kadar yaklaşık 18,5-19 milyon dolarlık yatırım yaptık ve veri merkezimizin kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Şu anda İstanbul ve Ankara’da iki yeni büyük veri merkezi için fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Çok da uzun olmayan, kısa ve orta vadede bu yatırımları duyuruyor olacağız.

Türkiye’de yurtdışındaki veri merkezlerini kullanamayan şirket sayısı oldukça fazla. Maliyet avantajı ve veri güvenliği açısından Türkiye’deki veri merkezlerinin tercih edilmesi kritik. Biz de iş birliklerimizle birlikte bu alandaki yatırımlarımızı önümüzdeki dönem açıklamaya devam edeceğiz.

Şu an için yatırımın miktarı ve bu veri merkezlerinin başka örneklerde olduğu gibi global iş birlikleri ile mi yoksa tamamen Vodafone tarafından mı olacağı belirsizliğini koruyor.

(Ensonhaber Ekonomi Haberleri Müdürü Eda Topcu (solda) Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile)



