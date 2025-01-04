Yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruda, Bankanın kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

TİCARİ KREDİLERDE BÜYÜME SINIRLARI GÜNCELLENDİ

Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1’e indirildiği aktarılan açıklamada, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: