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    Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı

    Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığı açıklandı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 13:09
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    Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı

    Yurt içinde bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile yapılan değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

    31 EKİM'E KADAR UZATILDI

    Pekcan, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020'den sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim'e (bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Bu sayede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

    Yabancı plakalı araçların Türkiye de kalma süresi uzatıldı #1

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