Yabancıların hisse senedi yatırımları arttı

AA

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi satışı, genellikle risk iştahındaki değişiklikleri, veya yüksek volatiliteyi işaret etmesi açısından piyasalarca takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında net 211,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken 460,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 81,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ocak itibarıyla 34 milyar 1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Ocak haftasında 33 milyar 569,3 milyon dolara geriledi.

YABANCILARIN DİBS STOKU

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 908,8 milyon dolardan 18 milyar 603,7 milyon dolara ve ÖST stokları 361,8 milyon dolardan 442,5 milyon dolara yükseldi.