Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırıldı

TÜİK, konut satışlarını açıkladı. Eylülde artışa geçen konut satışlarının içinde yabancıların talebinin aylık bazda tüm rekorları kırması dikkati çekti.

Eylülde yabancılara konut satışında 6 bin 630 adetle tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. En fazla konutun yabancılara satıldığı yıl 45 bin 483 konut adetle 2019'da yaşanmıştı. Sektör temsilcileri, yıl sonu için 50 bin hedefinin yakalanabileceğini bildirdi.

YILDA 10 MİLYARLIK DOLAR GİRDİ

Sektör, yabancılara konut satışından 10 milyar doların üzerinde döviz girdisi beklediklerini ifade ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde eylül ayın için açıklanan 147 bin 143 konut satışı, 2020 Ağustos'tan bu yana en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti.

EYLÜL AYINDA YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 25,8 ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri serinin açılandığı 2013'ten bu yana en iyi aylık veri oldu.

Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut yabancılara satılmıştı.

İRANLILAR ZİRVEDE

Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD'lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı.

İSTANBUL VE ANTALYA İLK İKİDE YER ALDI

Yabancılara konut satışı yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. Mega kentin toplam satıştan aldığı pay yüzde 47,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda. İstanbul'u 7 bin 255 adetle Antalya, 2 bin 396 ile Ankara, 1.663 ile Mersin, 1.167 Yalova, 1.093 ile Bursa, 770 ile Sakarya, 737 ile İzmir, 671 ile Samsun, 635 ile Trabzon takip ediyor.

"DEĞERLEME SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya satıştaki artıştan duyulan memnuniyeti dile getirirken, değerleme sistemindeki yeni düzenleme sonrasında oluşan değer farklılıkları nedeniyle yabancı alıcıların güvenlerinin kırıldığını ve satış ofislerindeki yoğunluğun azaldığını söyledi.

Sorunun çözümüne ilişkin kurulan komisyonun konuyla ilgili hızlı bir çözüm geliştirmesini beklediklerini kaydeden Akbal, "Değerleme yöntemiyle ilgili acil olarak bir çözüm geliştirilmezse, bu sorunun satışlara düşüş olarak yansıması 2-3 ayı bulacaktır ve yıl sonu sektör hedefimiz olan 50 binlik satış adedi hayal olabilir." dedi.

Akbal, sektörün bu sorunuyla ilgili olarak doğrudan değerleme şirketlerine yüklenmenin doğru olmayacağını kaydederek, "Sivil toplum kuruluşları, değerleme şirketleri ve tapu yetkilileri ile birlikte tüm sektörce ortak bir akıl geliştirerek çözüm üretmek gerekiyor." dedi.

"10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANACAK"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancılara satışın 9 ayda 37 bin 479'a ulaştığını belirterek, "Bu durum yıl sonu için öngörülen 50 bin adetlik rekor seviyesini kesinleştirmiş gibi görünüyor. Bunun anlamı, sektör olarak ülkemize 10 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamış olacağımızdır." dedi.