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    Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 5'e düştü

    Yağlık ayçiçeği ithalatı yapılan bazı ülkelere uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e indirildi.
    • 20.10.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:48
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    Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 5'e düştü

    Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisinin indirilmesine karar verildi. İthalat rejimi kararında değişikliklikle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düştü

    Bu ürünün ithal edildiği Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela ve D-8 ülkeleri ile diğer ülkelerden yapılanlara uygulanan gümrük vergisi artık yüzde 27 değil, yüzde 5'e olarak uygulanacak.

    Singapur'dan yapılan ithalatın gümrük vergisi yüzde 6,7'den yüzde 5'e indi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda Singapur'dan yapılan ve gümrük vergisi yüzde 6,7 olarak uygulanan ithalatın gümrük vergisi de yüzde 5'e düşürüldü.

    Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 5 e düştü #1

    Bosna Hersek ve Kosova'dan yapılan ithalata gümrük vergisi sıfır

    Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova'dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.


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