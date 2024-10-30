Yaklaşan ABD seçimleri, Bitcoin'in yükselmesine sebep oldu

Haber Merkezi

Yaklaşan ABD seçimleri, altın ve kripto para birimlerinde yükselmelere sebep oluyor.

2 haftadan az bir sürenin kaldığı ABD seçimleri öncesinde, kripto para birimlerinde yükselmeler görüldü.

BITCOIN 74 BİN DOLAR BANDINA YAKLAŞTI

Bitcoin, mart ayında kırdığı 74 bin dolarlık rekor seviyesine yaklaşarak salı günü 73 bin 564 dolara kadar yükseldi.

Kripto piyasalarındaki bu hareketlilik, Ether ve Dogecoin gibi diğer dijital para birimlerinin de değer kazanmasına neden oldu.

EN BÜYÜK ETKEN TRUMP'IN KAZANMASI BEKLENTİSİ

Uzmanların analizine göre, Bitcoin'deki yükselişin arkasında, Donald Trump'ın ABD başkanlığına yeniden seçilme beklentisi etkili oluyor.

Bu spekülasyonlar, kripto yatırımcılarını harekete geçirirken piyasada likidite kısıntısına da yol açtı ve bu da diğer kripto para birimlerinin fiyatlarını yükseltti.